Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет коллегию ФСБ/

Об этом сообщается в Telegram-канале «Вести».

Уточняется, что российский лидер также примет участие в Форуме будущих технологий. Помимо этого в его графике будут международные контакты и заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о графике президента России Владимира Путина в День защитника Отечества.