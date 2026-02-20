Захарова высмеяла Макрона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона, сравнившего НАТО с «безмозглой лягушкой».

В интервью на канале «Россия 1» она заметила, что Макрон забывает: Франция сама является частью альянса. По её словам, таким образом он сравнивает себя и свою страну с «икринкой в теле безмозглой лягушки».

Ранее Макрон, рассуждая о состоянии НАТО, уподобил альянс лягушке с разрушенным головным мозгом, но сохранённым спинным, способной лишь рефлекторно реагировать на раздражители.

