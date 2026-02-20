Путин запретил экспорт генома россиян за рубеж

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на массовую передачу за рубеж генетических данных россиян. Документ вносит изменения в закон о генно-инженерной деятельности.

© Московский Комсомолец

Согласно тексту закона, передача данных, полученных в ходе популяционных генетических и иммунологических исследований, иностранным лицам, компаниям и государствам запрещается.

Под это определение попадают сбор, хранение, пересылка, распространение и размещение информации в сетях.

Исключения составляют случаи оказания медпомощи конкретному пациенту, а также международное сотрудничество по российскому законодательству. Закон был инициирован правительством РФ.