Путин обязал сотовых операторов отключать связь по требованию ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию Федеральной службы безопасности. Соответствующий документ в пятницу, 20 февраля, был опубликован на официальном портале правовой информации.

© Вечерняя Москва

Согласно нововведению, конкретные случаи, в которых ведомство может требовать отключать связь, будут определятся нормативными актами, установленными главой государства, говорится в документе.

До этого в комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга уже сообщали, что городе могут производить вынужденные отключения мобильного интернета. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности.

В Госдуме объяснили, когда ФСБ будет требовать отключить связь

Еще в декабре жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области также сообщили о перебоях в работе мобильного интернета. Оператор «ВымпелКом» сообщил, что мобильной интернет «может работать нестабильно» в регионе по независящим от него причинам.

В тот же день губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что из-за угрозы атак украинских беспилотников в регионе также временно ограничили доступ к мобильному интернету.