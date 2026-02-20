В Госдуме ответили главе МИД Латвии на слова о «нечестных переговорах»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что министру иностранных дел Латвии Байбе Браже, обвинившей Россию в «нечестных переговорах», следует четко сформулировать свои претензии к Москве. Об этом он сказал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам парламентария, Россия занимает последовательную позицию и настаивает на решении принципиальных вопросов, связанных не только с Украиной, но и с гарантиями коллективной безопасности.

В их числе он назвал ограничения на расширение сфер деятельности НАТО и отказ от втягивания Украины в альянс. Новиков подчеркнул, что такую позицию нельзя считать нечестной.

Депутат также напомнил, что представители ЕС не участвуют в переговорах по Украине. По его мнению, недовольство европейских политиков связано в том числе с тем, что они оказались вне переговорного процесса. Он добавил, что критические оценки звучат не только от латвийского министра, но и от других западных лидеров, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, передает «Радиоточка НСН».