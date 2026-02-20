Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский является «глубоко больным человеком», чья кандидатура была специально подобрана западными спецслужбами из-за его тотальной зависимости и отсутствия моральных принципов. В эфире телеканала «Россия-24» она подчеркнула, что нынешний глава Украины был рекрутирован задолго до прихода к власти для реализации катастрофических сценариев. По словам дипломата, именно «беспринципность» стала главным качеством, по которому кураторы из Вашингтона и Европы оценивали будущего президента.

© Московский Комсомолец

Представитель внешнеполитического ведомства пояснила подоплеку этого кадрового выбора: «Его отбирали как раз таки по принципу беспринципности... Искали такого человека, который был бы зависим морально, нравственно и, конечно, физиологически».

Дипломат добавила, что болезненное состояние Зеленского не является следствием его пребывания в должности — он обладал этими особенностями еще до начала политической карьеры.

Захарова: РФ доказала, что ее не запугать и не вытравить ниоткуда