Неожиданный ход России привел Запад в отчаяние

В Китайских СМИ заявили, что визит секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Пекин расстроил планы стран Запада по отдалению России и Китая. Об этом сообщает «Иносми» со ссылкой на блог NetEase: «Точка зрения Лю Чжэньци».

Напомним, что Шойгу ездил в Пекин для участия в китайско-российских консультациях по вопросам стратегической безопасности. Источник считает, что это подтвердило высокий уровень взаимопонимания между сторонами на фоне попыток западных стран рассорить Россию и Китай. Кроме того, автор блога также заявляет, что любые подобные планы обречены на провал, так как «Москва и Пекин готовы спина к спине встречать любые вызовы».

«Чем больше Запад стремится рассорить Россию и Китай, тем ближе они становятся. Это закономерный выбор в условиях внешнего давления. Сближение России и Китая — это объективная необходимость, а не временные "объятия"», — сообщает издание.

Источник отмечает, что и Москва и Пекин окружены недружественными странами — к границам России подходят страны НАТО, а Китай окружают США, Япония и Филиппины.

«Россия обеспечивает стабильность в Евразии, а Китай — на востоке. Только совместными усилиями можно противостоять западной политике в духе "разделяй и властвуй". Как бы Запад ни старался, рассорить Россию и Китай не удается», — добавляет источник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет увидеть Россию и Китай в «Совете мира».