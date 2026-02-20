Вооруженные силы Украины сохраняют значительный мобилизационный ресурс и способны вести боевые действия еще длительное время при условии продолжения западных поставок. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев, комментируя новости о том, что Владимир Зеленский поручил разработать план ведения боевых действий еще на три года. Депутат подчеркнул, что для коренного перелома ситуации требуется масштабное стратегическое поражение ВСУ.

© Московский Комсомолец

Парламентарий отметил, что несмотря на значительное сокращение населения, демографический ресурс страны остается существенным для продолжения конфликта.

«Человеческого капитала на Украине предостаточно... мобилизационный потенциал огромный, миллионов пять. Конечно, на фронт их гонят насильно, но личный состав ВСУ пополняется регулярно», - сказал Журавлев в интервью News.ru.

Депутат указал, что сочетание западного вооружения и людских резервов создает условия для затяжного противостояния, которое не прекратится само по себе.

«Украинская армия может держаться еще довольно долго. Если не нанести ей какое-то крупное решающее поражение, подобное Курской битве, после которой гитлеровский вермахт ни одного серьезного сражения уже не выиграл», - отметил парламентарий.

Ранее журналист американской газеты Wall Street Journal Боян Панчевский сообщил в подкасте на сервисе Spotify, что после Мюнхенской конференции Владимир Зеленский отдал секретный приказ о разработке плана ведения войны еще на три года — до 2029-го. По данным зарубежного корреспондента, ссылающегося на источники в правительственных кругах, это решение шокировало ближайших советников. В тоже время в Офисе Владимира Зеленского, комментируя это сообщение, заявили, что подобных распоряжений не было.