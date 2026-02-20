Арестован директор АНО «Институт демографического развития» Журавлев

В Нижнем Новгороде арестовали директора нижегородской АНО «Институт демографического развития» Евгения Журавлева. Информацию ИА «В городе N» подтвердили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас в структуре, которую он возглавляет, и в министерстве социального развития и семейной политики оказывают силовикам все необходимое содействие. Сам институт работает в обычном режиме.

В пресс-службе судебной инстанции редакции пояснили, что Журавлева обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Московский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 апреля включительно.

Ранее сообщалось, что гендиректора ООО «Нижавтодорстрой» арестовали по делу о взятке.

