Санкции США и скандал вокруг экс-принца Британии: главные заявления Пескова сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 февраля ответил на вопросы журналистов. Среди прочего, он прокомментировал продление санкций США и рассказал об оперативном совещании президента РФ Владимира Путина.

Санкции США

Президент США Дональд Трамп 19 февраля продлил еще на год санкции, введенные против России на фоне украинского кризиса в 2014, 2018 и 2022 годах. Песков назвал это решение «достаточно автоматическим», передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что переговоры по Украине продолжаются, но этот процесс сложный и «растянутый по времени». По его словам, «завышенных ожиданий» по поводу отмены санкции у Москвы не было.

«А что будет потом, в результате переговорного процесса, уже будем смотреть по результатам тех разговоров, которые будут финализироваться», - отметил Песков.

Оперативное совещание Путина

Песков рассказал, что 20 февраля президент России проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Встреча состоится в начале второй половины дня. Песков сказал, что Путин сам определит тему совещания.

Переговоры по Украине

Песков заявил, что не может подтвердить информацию о новых переговорах по Украине, которые якобы пройдут в Женеве на следующей неделе, сообщает ТАСС.

«После того, как точно будет уже достигнуто понимание, мы, как обычно мы это делаем в последнее время, мы вас проинформируем», - сказал пресс-секретарь президента.

Скандал вокруг бывшего принца Эндрю

Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, брата короля Британии Карла III, задержали утром 19 февраля по подозрению в должностном преступлении. СМИ писали, что расследование связанно с дружбой бывшего принца с Джеффри Эпштейном. Вечером 19 февраля брата короля освободили, но в полиции уточнили, что расследование продолжается. Песков отказался комментировать новый скандал вокруг королевской семьи Британии.

«Нет, мы не хотели бы это комментировать. Это совсем не наше дело», - подчеркнул представитель Кремля.

«Нулевые» отношения с Японией

Песков заявил, что отношения России с Японией «сведены к нулю», передает ТАСС. Он подчеркнул, что обсуждать мирный договор без диалога невозможно. Ранее в своей программной речи премьер Японии Санаэ Такаити заявила, что правительство страны по-прежнему стремится решить «территориальную проблему» и заключить мирный договор с Россией.