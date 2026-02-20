В Кремле не называют сроки следующего раунда трехсторонних переговоров

Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что следующая встреча переговорных групп по урегулированию украинского конфликта состоится в Женеве на следующей неделе.

«Нет, пока не могу (назвать сроки и место переговоров), - сказал спикер Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Как только будет достигнуто понимание, мы вас проинформируем», - добавил он.

Третий раунд трехсторонних переговоров состоялся 17-18 февраля в Женеве. Москва об их содержании не сообщала, из утечек известно, что стороны обсуждали энергетическое перемирие, а также судьбу той территории Донбасса, которая не находится под контролем РФ. США предлагают создать на ней демилитаризованную зону со статусом зоны свободной торговли.