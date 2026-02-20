Появились подробности телефонного разговора Путина с Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы, которые планируется рассмотреть на заседании Высшего госсовета, и «сверили часы» по актуальным темам. Об этом со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера пишет «Белта».

Напомним, что Александр Лукашенко ранее заявил, что заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдет 26 февраля в Москве. А накануне состоялся разговор между лидерами двух стран.

По данным пресс-службы президента Белоруссии, в ходе телефонного разговора главы государств «дополнительно обсудили вопросы, которые планируется рассмотреть на предстоящем заседании Высшего госсовета».

«Александр Лукашенко и Владимир Путин сверили часы по повестке дня предстоящего мероприятия и наиболее актуальным темам, которые предстоит обсудить как в широком кругу, так и тет-а-тет», - отметил представитель пресс-службы.

Также, по его словам, в разговоре президентов «были затронуты некоторые вопросы белорусско-российских отношений».