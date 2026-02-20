Зампред комитета по обороне нижней палаты российского парламента Юрий Швыткин в интервью «Газете.Ru» отреагировал на информацию о подготовке главой киевского режима Владимиром Зеленским плана войны на три года, заявив, что это обернется крахом для Украины.

Изначально сложилось впечатление, что Зеленский не настроен на диалог и мирное урегулирование вооруженного противостояния, а напротив — намерен продолжать боевые действия, исходя из тех установок, которые ему дают западные государства, поделился своей точкой зрения собеседник издания.

Швыткин напомнил о продвижении Вооруженных сил России в зоне проведения СВО. Он отметил, что это говорит о том, что план главы киевского режима воевать еще три года является тупиковым и закончится очень трагично для самого Зеленского и для бывшей советской республики в целом.

Ранее журналист WSJ Боян Панчевский раскрыл планы Владимира Зеленского. По его информации, глава киевского режима после Мюнхенской конференции по безопасности на встрече с советниками отдал распоряжение разработать план войны еще на три года.