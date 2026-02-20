Решение Варшавы выйти из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, грозит обрушить всю систему безопасности в Европе. В Министерстве иностранных дел РФ предупреждают: этот шаг может запустить цепную реакцию, когда другие государства последуют дурному примеру Польши.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии отметила, что подобные действия не только подрывают авторитет самого международного соглашения, но и создают опасный прецедент.

«Последствия таких действий не заставят себя долго ждать — помимо ослабления самой Конвенции, соответствующие шаги способны привести к "эффекту домино", когда примеру указанных стран последуют другие», — подчеркнула российский дипломат.

Она также обратила внимание на тревожную тенденцию: некоторые страны Евросоюза, обладающие мощным военно-промышленным комплексом, уже сейчас пытаются нажиться на ситуации, стремясь удовлетворить растущий спрос на запрещенное оружие.

По мнению Захаровой, складывающаяся ситуация несет прямую угрозу стабильности на континенте. Все эти обстоятельства неизбежно ведут к дальнейшей эскалации напряженности в Европе и деградации ситуации в области региональной и международной безопасности.