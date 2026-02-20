Евросоюз может предложить Украине отказ от части территорий, чтобы ускорить процесс вступления страны в объединение, пишет немецкая газета Die Welt.

По информации дипломатов из Брюсселя, европейским чиновникам потребуется выступить с серьезной инициативой, чтобы украинское общество согласилось на территориальные уступки в пользу России.

Как сообщает издание, Украине могут предложить поэтапное членство в Евросоюзе до выполнения всех необходимых для вступления условий.

Ранее в Кремле подчеркнули, что без урегулирования территориальных вопросов долгосрочное мирное решение невозможно. Москва также настаивает на выводе украинских войск из Донбасса.