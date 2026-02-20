Путин сделал кадровые перестановки в МИД
Президент России Владимир Путин освободил Сергея Вершинина от должности заместителя министра иностранных дел и назначил его новым послом в Турции.
Об этом сообщается в соответствующем указе.
«Назначить Вершинина Сергея Васильевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Турецкой Республике», — говорится в документе, подписанном 20 февраля.
Вершинин работал замглавы МИД с марта 2018 года. До этого он руководил департаментом Ближнего Востока и Северной Африки. С 2011 года он был специальным представителем министра по ближневосточному урегулированию и представлял Россию в «ближневосточном квартете» (РФ, США, ЕС и ООН).
О планах Путина назначить Вершинина послом СМИ писали еще летом 2025 года.