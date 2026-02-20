Мир на Украине мог бы быть заключён после саммита России и Соединённых Штатов на Аляске, однако урегулирование сорвала позиция ЕС.

Такое мнение в беседе с ТАСС выразил экс-премьер России Сергей Степашин.

«На Аляске-то был прорыв. Если бы не Европа, обнаглевшая совершенно, то я полагаю, что мир-то был бы установлен», — считает политик.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что дух Анкориджа на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве жив.