Путин дал наставление судьям в Верховном суде

Президент Владимир Путин 19 февраля принял участие в ежегодном совещании судей в Верховном суде, впервые посетив высшую инстанцию после назначения на пост ее председателя Игоря Краснова. Об этом пишет РИА Новости.

На мероприятии присутствовали представители судебной власти, а также высокопоставленные чиновники и главы силовых ведомств, включая директора ФСБ Александра Бортникова, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. В своем обращении к судьям Владимир Путин подчеркнул, что заключение под стражу предпринимателей и обвиняемых в экономических преступлениях должно оставаться исключительной мерой.

Президент отметил, что в 2025 году число арестов по таким делам сократилось на 6,2%, в то время как количество случаев применения домашнего ареста увеличилось на 2%. Глава государства выразил мнение, что принцип "вор должен сидеть в тюрьме" не всегда применим при незначительных правонарушениях. При этом он акцентировал внимание на важности неотвратимости наказания, оставив за судьями право определять его меру.