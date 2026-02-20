Достичь мирного соглашения по Украине можно было уже после саммита Россия — США на Аляске, однако этому помешал Европейский союз (ЕС). С таким мнением в беседе с ТАСС выступил бывший российский премьер Сергей Степашин.

Как отметил Степашин, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп прекрасно друг друга понимают, и на Аляске был совершен прорыв. «Если бы не Европа, обнаглевшая совершенно, то я полагаю, что мир-то был бы установлен, на самом деле», — сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что Европа постоянно мешает США в достижении мирного соглашения.