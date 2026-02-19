Даже инопланетяне в курсе, что бывший президент США Барак Обама не может хранить секретные сведения. Такое заявление в соцсети X (ранее Twitter; запрещена в РФ) сделал специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев.

"Даже инопланетяне теперь убеждены, что Обама слишком много говорит и сливает их секреты", - отметил российский госдеятель.

Тем самым Дмитриев высказался о шутке действующего американского президента Дональда Трампа, заявившего, что Обама слил секреты инопланетян.

Ранее Дмитриев заявил, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон пытается отвлечь внимание общественности от наказания, которое ее ждет за бездоказательные обвинения в адрес России, и именно поэтому ее никто не любит.