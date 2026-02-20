Названа новая тенденция по отношению к украинским беженцам

Негативная тенденция по отношению к украинским беженцам будет сохраняться не только в Польше, но и в Германии, рассказал политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что польский президент Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса и льгот для украинских беженцев. Документ лишает украинцев доступа к бесплатной медицине, также они останутся без льгот на оплату жилья.

Эксперт отметил, что тенденция, которая теперь существует в Польше и Германии, будет сохраняться из-за растущего напряжения от этой ситуации. Он объяснил, что это в первую очередь связано с высокими издержками на беженцев.

«И по идее нужно создавать условия для того, чтобы эти прекрасные люди возвращались или следовали куда-то дальше в поисках другой судьбы. Потому что паразитирование на социальной системе — это довольно успешный распространенный вид деятельности. Это все понимают, но в лоб об этом сказать не могут. Формально помощь остается, но тем не менее уменьшаются возможности для ее оказания», — объяснил Асафов.

Существует такой тренд, что эти люди, вместо того, чтобы просиживать на пособиях и различных льготах, должны возвращаться и пополнять собой вооруженные силы

Политолог предположил, что ситуация в негативной динамике будет меняться в сторону отмены всех остальных мер помощи. Исключения, по его мнению, составят лишь отдельные категории беженцев.

Ранее сообщалось, что в Польше находятся около миллиона украинских беженцев. Президент страны подчеркнул, что поляки продемонстрировали солидарность с народом Украины, открыв ему «свои сердца, границы» и дома.