Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон активизировалась в социальных сетях из-за приближающегося разоблачения мистификации Russiagate (обвинение России во вмешательстве в американские выборы в 2016 году). Причину антипатии к политику объяснил глава РФПИ и представитель президента на переговорах Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

«Почему никому не нравится Хиллари Клинтон? Она становится все более активной по мере приближения расплаты за мистификацию Russiagate», — написал Дмитриев.

Так спецпредставитель президента России прокомментировал пост Клинтон о том, что она «никому не нравится».

Ранее Клинтон назвала позорной политику действующего американского президента Дональда Трампа по Украине. По ее словам, нынешний хозяин Белого дома «либо не осознает масштабы страданий, либо безразличен к ним».