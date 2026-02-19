Путин и Лукашенко обсудили подготовку заседания Высшего госсовета Союза

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудили вопросы подготовки предстоящего на следующей неделе в Москве заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси.

Высший госсовет является верховным органом Союзного государства. В него входят президенты Беларуси и России, главы правительств, руководители палат парламентов двух стран.