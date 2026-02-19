Зампред Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев высказался о продолжении СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время визита на завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области Медведев поднял тему СВО в разговоре с рабочими. По его словам, СВО будет продолжаться, пока не достигнет целей.

«Мы не должны, конечно, забывать о том, что продолжается и специальная военная операция, которая, безусловно, будет доведена до конца», — заявил он.

Ранее Медведев заявил, что Россия не смирится в случае расположения по соседству страны НАТО.