Песков раскрыл, как идет работа переговорных групп по Украине

Работа в рамках переговорных групп, задействованных в процессах по урегулированию конфликта на Украине, идет, она сложная, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Репортеры попросили представителя Кремля рассказать о ситуации на переговорных площадках.

«Работа [групп] ведется, а дальше все, как сказал [помощник президента РФ Владимир] Мединский, работа сложная», — отметил Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что Москва не видит смысла привлекать Европу к переговорам по украинскому урегулированию.

«В настоящий момент, скажем так, из участников трехстороннего формата переговоров как минимум Россия не видит смысла в участии европейцев. Это вряд ли может чем-то помочь», — пояснил представитель Кремля.

Напомним, что 17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров. Представители России, США и Украины обсудили территориальные, энергетические и гуманитарные вопросы, а также аспекты безопасности.