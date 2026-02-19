Европейцы не участвуют в переговорном процессе по Украине, потому что их заявления не помогают решить вопрос миром, а способствуют продолжению войны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Европейцы не присутствуют в целом в переговорном процессе. Более того, подавляющее большинство точек зрения, которые высказываются в европейских столицах, скорее больше способствуют продолжению войны, а не попыткам мирного урегулирования» , — сказал Песков.

До этого стало известно, что европейские делегации во время третьего раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины в Женеве сидели в отеле и ожидали окончания обсуждений.

Газета Mundo со ссылкой на источники сообщала, что европейские делегации были приглашены на переговоры в Женеву после просьбы президента Украины Владимира Зеленского к американской стороне.

Как пишут авторы публикации, делегации из нескольких европейских стран присутствовали в Женеве, но не участвовали в переговорах.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины. Во второй день встреча продлилась около двух часов. По итогам глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что беседа была «тяжелой, но деловой».