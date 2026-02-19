Путин назвал Мадагаскар одним из важных партнеров России в Африке
Президент России Владимир Путин начал переговоры в Кремле с президентом Возрождения Республики Мадагаскар Микаэлем Рандрианириной. Встреча проходит в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Малагасийский лидер приехал в Москву с официальным визитом.
Путин начал встречу со слов соболезнования в связи с двумя циклонами, в результате которых пострадало свыше 270 тысяч человек, более 40 человек погибло.
"Россия со своей стороны предпринимает необходимые усилия для того, чтобы оказать вашему народу и вашей стране гуманитарную помощь", - сказал он.
Российский президент назвал Мадагаскар одним из важных партнеров в Африке, подчеркнув, что отношения между двумя государствами всегда были ровными.
"У нас много интересных направлений взаимодействия. Это и сельское хозяйство, это геологоразведка, энергетика, медицина, здравоохранение, образование", - перечислил он.
Путин оценил, что правительством Мадагаскара предпринимаются существенные шаги, направленные на улучшение ситуации в стране.
"Хорошие перспективы в дальнейшем укреплении двусторонних связей, в политической области", - сказал он.
Рандрианирина поблагодарил за приглашение посетить Россию.
"Это великая страна, и мы надеемся, что вы сможете помочь нам в такой непростой период для Мадагаскара из-за циклонов", - сказал он.
На днях Россия поставила Мадагаскару технику, включая вертолет Ми-8, грузовые автомобили и другое оборудование в рамках помощи для преодоления последствий стихии. В ближайшие дни также ожидается прибытие продовольствия и других гуманитарных грузов.
"Мы намерены развивать отношения с Российской Федерацией во всех сферах, о которых вы говорили, - в социальной, здравоохранении, образовательной, а также в вопросах энергетики, углеводородов, в сфере развития инфраструктуры и, конечно, в военной сфере", - перечислил Рандрианирина.
Мадагаскар готов перейти на новый этап развития партнерских отношений с Россией, заверил он.