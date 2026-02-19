Переговоры президента Мадагаскара и Владимира Путина начались в Кремле

В Кремле в четверг, 19 февраля, начались переговоры президентов России и Мадагаскара Микаэля Рандрианирины и Владимира Путина. Их встреча проходит в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

Во время переговоров с мадагаскарским лидером российский лидер назвал страну одним из главных партнеров Москвы в Африке и выразил готовность сотрудничать с ней на площадке Организации Объединенных наций. Путин добавил, что Россия и Мадагаскар обладают хорошими перспективами по укреплению связей, включая политические.

Кроме того, он выразил соболезнования Рандрианирине в связи с гибелью граждан от последствий циклонов, передает сайт Кремля.

12 февраля правительство Мадагаскара объявило режим национального бедствия в связи с циклоном «Гезани», который обрушился на страну. Согласно данным Национального управления по ликвидации рисков и борьбе с бедствиями, в результате обрушения циклона на остров погибли 36 человек, еще 374 пострадали, а шесть человек считаются пропавшими без вести. Всего последствия циклона коснулись свыше 257 тысяч человек.