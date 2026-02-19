$76.6490.17

Захарова призвала Лондон перестать искать врагов

Lenta.ruиещё 3

Лондону давно нужно заняться своими проблемами, а не придумывать врагов и несуществующие истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

Захарова обратилась с призывом к Лондону
© РИА Новости

Она прокомментировала задержание младшего брата короля Великобритании Карла III Эндрю.

«Британской правоохранительной системе давно нужно было заняться проблемами собственной страны», — призвала она.

Как указала дипломат, Лондон «заигрался в придуманных врагов, якобы плохую Россию». Она отметила, что он не обращал никакого внимания на «безобразия собственных первых лиц».

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор «не стоит выше закона» и должен рассказать властям Великобритании и США о своих связях с Джеффри Эпштейном.