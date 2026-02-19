Мединский рассказал Путину о том, что произошло в Женеве

Владимир Мединский доложил Владимиру Путину о ходе переговоров в Женеве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводят "Известия".

Он добавил, что от анализа итогов женевских переговоров будет зависеть определение следующего места встречи по Украине.

Украинская делегация в Женеве раскололась на два крыла

По словам Пескова, новых контактов с американцами после Женевы не было и пока не планируется. Но такая возможность будет прорабатываться.