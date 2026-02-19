СМИ сообщили, где пройдет следующий раунд переговоров США, России и Украины

Следующий раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине в скором времени состоится в Женеве.

Об это пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на американского чиновника.

«Американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, заявил, что они скоро вернутся в Женеву», — пишет издание.

Третий раунд переговоров в формате Россия — Соединенные Штаты — Украина прошел в Женеве в период с 17 по 18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник главы государства Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотели бы вдаваться в подробности о ходе переговоров. Как он сказал, сейчас диалог находится на стадии, которая не должна предусматривать публичного обсуждения.