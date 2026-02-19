Член комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска о планах заминировать границу с Россией, отметив, что они вызывают лишь смех.

Как заметил собеседник издания, это заявление польского премьера вовсе не воинственное, а абсолютно незрелое и смехотворное. Парламентарию кажется, что Туск «дает заднюю», учитывая, что раньше Польша чуть ли не в первых рядах хотела идти воевать с Россией, а теперь хочет лишь обороняться.

Колесник допускает, что граждане страны «пожурили» польских властей, что они нагнетают обстановку и запугивают народ, поэтому теперь Туск заявляет о готовности Польши лишь противостоять России в случае чего.

По словам парламентария, мины, про которые говорит польский премьер, уже давно установили, они стоят вдоль всех границ, и, в частности, это касается, видимо, Калининградской области, которая им «как кость в горле» на Балтийском театре военных действий.

Собеседник издания подчеркнул, что Россия не планирует атаковать Европу, о чем уже неоднократно заявлялось ранее, но при этом «Искандерам», «Кинжалам» и «Орешникам» никакие минные поля не помешают, если уж размышлять теоретически о таком развитии событий.