Россия не предлагала США проекты на $12 трлн «в обмен» на снятие санкций.

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем канале в Max.

«The Economist выпустил фейковый вброс: якобы Россия предлагает США проекты на $12 трлн «в обмен» на снятие санкций. Это неверно. Снятие санкций в итоге будет продиктовано интересами самих США: американские компании уже потеряли уйдя с российского рынка свыше $300 млрд», — написал глава РФПИ.

Накануне журнал The Economist сообщил, что Совет безопасности России якобы подготовил план по заключению так называемой «величайшей сделки» с США. По информации издания, в обмен Москва якобы попросила снять санкции.

«Нобелевка за 12 триллионов»: Кремль готовил Трампу «сделку века» с туннелем и арктической нефтью

В числе наиболее необычных проектов — строительство тоннеля под Беринговым проливом и создание крупного центра обработки данных с ядерной энергетической установкой. В Госдуме усомнились в реальности таких переговоров и сочли такие сообщения «информационными вбросами». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».