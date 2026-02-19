Украинский президент Владимир Зеленский служит «полезным идиотом» для США, и чем дольше он будет находиться у власти, тем меньше будет становиться территория Украины. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X.

По его словам, Зеленский обеспокоен недавним интервью посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и «пристает» к США по вопросу выборов на Украине, однако Вашингтону «плевать на выборы, просто двухбитный клоун — полезный идиот».

«Чем дольше он у власти, тем меньше будет «Украина», — написал Медведев.

Экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный «начал свою игру», обвинив Зеленского в провале украинского контрнаступления два года назад. Такое мнение высказал Медведев. Поводом для этого комментария стало интервью Залужного американскому агентству Associated Press, где он впервые за долгое время допустил явно негативные высказывания в адрес украинского лидера. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Пора запасаться попкорном»: Медведев оценил конфликт Зеленского и Залужного

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что новое интервью Залужного вызовет негативную реакцию в офисе Зеленского, поскольку его просили отказаться от своих слов с критикой украинского лидера. Депутат отметил, что Залужный не согласился идти на попятную и отказался давать опровержение, несмотря на то, что «ему звонили все: от министров до ближнего окружения Зеленского», заявил Гончаренко.