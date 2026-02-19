Медведев: Россия не смирится в случае расположения по соседству страны НАТО

Россия не сможет смириться в случае расположения по соседству недружественного государства, особенно входящего в состав НАТО, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Об этом он сказал во время визита на завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области.

«Мы не можем мириться с тем, если рядом с нашей страной будет расположено государство, недружественным образом относящееся к нам, да ещё и входящее... в НАТО», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он подчеркнул, что при таком сценарии «угроза войны будет носить системный характер».

Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте уже признал, что вступление Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня.

В прошлом году российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО.