Аксенов инициировал выговоры мэрам Евпатории, Керчи и Феодосии

Глава Крыма Сергей Аксенов выступил с предложением дисциплинарно наказать глав трех городов и района Крыма за неудовлетворительную работу.

Глава Крыма Сергей Аксенов инициировал привлечение к дисциплинарной ответственности мэров Евпатории, Керчи, Феодосии и главу администрации Сакского района. Причиной стало невыполнение контрактов на благоустройство территорий – необходимые соглашения не были заключены в указанные сроки, написал он в Telegram-канале.

Аксенов отметил: «Принято решение обратиться к депутатам городских советов Евпатории, Керчи, Феодосии и районного совета Сакского района с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности и объявлении выговоров главам администраций данных муниципальных образований республики за неудовлетворительный уровень исполнительской дисциплины». По его словам, срок завершения процесса контрактации по всем запланированным объектам истек 15 февраля.

Руководители не заключили необходимые контракты на благоустройство дворовых и общественных территорий, несмотря на то, что финансирование было предоставлено. Аксенов считает, что причиной стала исключительно неэффективная работа каждого из руководителей. Он подчеркнул, что такой подход недопустим, и никаких послаблений в этом вопросе не будет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Крыма направили 6,9 млрд рублей на развитие общественных территорий, объектов культуры и спорта за счет средств, изъятых у граждан с Украины.