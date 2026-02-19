В Госдуме указали на попытки поссорить Россию с США

Появляющаяся в СМИ информация со ссылкой на источники о том, что ЦРУ США было осведомлено о планах подрыва «Северных потоков» призвана настроить Москву против Вашингтона в период активных переговоров по Украине, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Сейчас очень много вбросов. Информированность ЦРУ о подготовке диверсии вполне может иметь место — наверняка и наши специалисты об этом думали. Но именно сейчас, когда идут такие активные переговоры, их противникам важно увести их в сторону, помешать попыткам выстраивания нормальных отношений между Россией и США», — сказала депутат.

Сообщения о причастности ЦРУ к диверсии, как предположила Журова, должны вывести Россию из себя и помешать налаживанию диалога, в том числе, по украинскому треку.

«В любом случае, исполнитель не ЦРУ. И не на территории США произошла эта диверсия — тут ведь вопрос еще и в том, кто ее допустил. Исполнитель давно известен. То, что происходит — попытка перекидывания ответственности», — считает политик.

Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что ЦРУ было осведомлено на ранней стадии о планах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным издания, весной 2022 года сотрудники ЦРУ и украинские специалисты по диверсиям встретились в Киеве.