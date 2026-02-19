В 1954 году Крым де-юре не покидал состав РСФСР. На это указал глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

Ранее правнучка Никиты Хрущева Нина, более 30 лет живущая в США, в интервью Екатерине Гордеевой (признана Минюстом иностранным агентом) заявила о принадлежности полуострова Украине. Решение своего прадеда она назвала «менеджерским ходом».

«Когда Крым становится украинским — значит, и Украина становится больше русской», — сказала родственница советского лидера.

Комментируя эти слова, Константинов подчеркнул, что решение 1954 года было принято сумбурно к 300-летию Переяславской рады и не имело законной силы, нарушив конституции СССР, РСФСР и УССР. Это показал детальный анализ документов тех лет.

«Человек, который принял его, нарушил целых три конституции, все процедуры, и, понимая это, принял его кулуарно. И весь аппарат понимал, что это политическое решение, не имеющее юридических оснований», — отметил глава крымского парламента.

Он добавил, что в 1954 году границы Крыма не были определены, как и не был рассмотрен вопрос сохранения культур, религий, языков народов, населяющих полуостров. «В конце концов никто не спросил мнения самих крымчан на референдуме», — заключил Константинов.

Слова Хрущевой также прокомментировала экс-сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди. Она посоветовала правнучке советского лидера приехать на полуостров в качестве туриста и послушать его жителей.

В свою очередь, депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал заявление Хрущевой предательством. Саму женщину он счел далекой от ее народа и истории.