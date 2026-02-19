$76.1590.27

В МИД оценили возможность участия стран ЕС в следующем раунде переговоров по Украине

Участие европейских стран в переговорах по украинскому урегулированию трудно представить, пока они заявляют, что «платят за эту войну». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, передает РИА Новости.

Замминистра обратил внимание на риторику западных политиков, которые настаивают на своем присутствии за столом переговоров на том основании, что страны НАТО финансируют Киев.

«Все-таки, наверное, хотелось бы, чтобы те деятели, которые так думают, как-то переформатировали свое мышление и настроились бы на волну поиска мира, а не на оплату войны», — сказал дипломат.

По словам Галузина, подобные заявления свидетельствуют о неверном восприятии ситуации и не способствуют созданию конструктивной атмосферы для диалога.

17 и 18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые». Помощник российского лидера подчеркнул, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.

18 февраля Трамп после переговоров в Женеве назвал продолжение украинского конфликта несправедливым по отношению к американским налогоплательщикам, которым пришлось его «оплачивать».