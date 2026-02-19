Путин: Технологии не заменят судей

Никакие технологии не заменят судью, решения по судьбам людей может принимать только человек.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ.

"Конечно, технологии развиваются, идут вперед, причем такими темпами, что за ними даже не успеваешь следить", - сказал глава государства.

Он заметил, что трудно предсказать, что будет уже завтра.

"Но бесспорно, что, во всяком случае сегодня, никакие технологии не заменят судью", - подчеркнул президент. "Решения судей касаются судеб людей и должны приниматься человеком", - пояснил он.

Ведь только человек может увидеть, почувствовать и понять тончайшие нюансы в делах, заключил Путин.