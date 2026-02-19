Великобритании давно нужно было заняться проблемами собственной страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новость о задержании брата короля экс-принца Эндрю, передает РИА Новости.

Британская полиция задержала брата короля Великобритании Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе. Уточняется, что это произошло в день его рождения.

До этого британская газета The Independent сообщила, что полиция Великобритании обсуждает с прокуратурой расследование новых сообщений о связи Эндрю с Эпштейном.

Как пишут журналисты, экс-принц мог тайно пересылать Эпштейну правительственные документы Соединенного Королевства. Теперь полицейские хотят выяснить, можно ли заподозрить Эндрю в совершении уголовного преступления и требуется ли полномасштабное расследование.