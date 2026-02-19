В Госдуме обвинили Дурова в манипулировании фактами в отношении Telegram

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Евгений Попов раскритиковал заявления команды Павла Дурова, касающиеся надежности мессенджера Telegram.

Ранее пресс-служба мессенджера сообщила, что взломов Telegram не было, а значит - утверждения главы Минцифры Шадаева об утечках переписок военных к иностранным спецслужбам несостоятельны.

"Павел Дуров продолжает заочный диалог с российскими властями. (Лучше бы вел очный). Я был вчера на комитете в Думе и внимательно слушал министра Шадаева. Более того, именно я поднял тему замедления мессенджера. Ни о каком взломе Шадаев не говорил", - заявил Попов.

Он напомнил точную цитату из заявления главы Минцифры.

"Есть много фактов, которые подтверждены соответствующими нашими органами, о том, что доступ к переписке в Telegram имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные для ведения боевых действий против наших вооруженных сил", - заявил Шадаев в ходе заседания ИТ-комитета.

Попов подчеркнул, что речь шла не о взломе, а о доступе. "Читай, о добровольном сотрудничестве. Косвенный признак, например, быстрое освобождение Дурова из-под стражи во Франции", - заявил депутат.