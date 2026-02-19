Путин заявил о нехватке судей в России

Российский лидер Владимир Путин заявил о дефицит около 15% слей в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.

Об этом он сказал на ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ.

«При этом у нас наблюдается, и это мы тоже хорошо с вами знаем, нехватка судей. Около 15% в федеральных судах общей юрисдикции и в арбитражных судах», — отметил Путин.

Президент России назвал вопрос о комплектовании судейского корпуса высококвалифицированными кадрами одним из ключевых в повестке.

Ранее министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев заявил о проблеме с комплектованием кадров в МВД.