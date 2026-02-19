Новый раунд переговоров и эскалация вокруг Ирана: главные заявления Пескова сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 февраля ответил на вопросы журналистов. Среди прочего, он рассказал о новом раунде переговоров по Украине и о ситуации вокруг Олимпиады.

Переговоры по Украине

Очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины завершился в Женеве 18 февраля. Даты проведения нового раунда пока неизвестны, сообщает ТАСС со ссылкой на Пескова.

По словам Пескова, Кремлю пока нечего добавить к «краткой, но емкой» характеристике встреч в Женеве, данной главным переговорщиком России Владимиром Мединским. Мединский ранее заявил, что переговоры были «тяжелыми, но деловыми».

Представитель Кремля добавил, что переговоры по Украине находятся на стадии, которая не предусматривает публичного обсуждения, передает ТАСС. Он добавил, что место следующей встречи пока не анонсируется, так как нет «конкретики».

Также Песков заявил, что по итогам встреч в Женеве не планируется телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Об эскалации вокруг Ирана

Песков назвал беспрецедентной эскалацию вокруг Ирана, сообщает ТАСС. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия рассчитывает на поиск урегулирования с использованием переговоров.

Песков отметил, что Россия призывает к сдержанности и своих иранских друзей, и все стороны в регионе. Ранее в американских СМИ появилась информация, что США готовы нанести удары по Ирану уже 21 февраля.

Об Олимпиаде

Пресс-секретарь Путина заявил, что Россия поддерживает свободное выступление всех спортсменов на олимпиадах и паралимпиадах под своими флагами, передает ТАСС.

«Это именно спортивное состязание, а не политические гонки», - подчеркнул Песков.

Он указал, что спорт должен быть свободным от политики, но отказ Украины участвовать в мероприятиях Паралимпиады-2026, поскольку россияне и белорусы будут выступать под своими флагами, говорит об обратном.