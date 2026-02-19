В Москве будут судить насколько эффективно посредничество США в украинском урегулировании по тому, насколько Штаты смогут убедить Киев идти на серьезные переговоры, сообщили в МИД РФ.

"Об эффективности американского посредничества будем судить, как говорится, по делам", - говорится в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой, размещенном на сайте МИД.

Захарова также отметила, в России поприветствуют действия США, если им "удастся вернуть терпящий поражение на поле боя киевский режим, что называется, "с небес на землю" и убедить всерьез заняться разрешением кризиса путем переговоров, а не воинственной пропагандой"