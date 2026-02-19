$76.1590.27

Захарова: некорректно заявлять, что США усадили РФ и Украину за стол переговоров

Газета.Ruиещё 3

Заявлять, что лишь США удалось «усадить Россию и Украину за стол переговоров», некорректно.

Захарова назвала некорректными слова Рубио о переговорах РФ и Украины
© Global Look Press

Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание госсекретаря США Марко Рубио, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

«Сама терминология едва ли уместна с точки зрения дипломатии», — подчеркнула она.

При этом Захарова добавила, что Россия будет только приветствовать, если команде американского президента Дональда Трампа удастся вернуть киевские власти «с небес на землю», а также убедить их всерьез заняться разрешением кризиса путем переговоров, а не воинственной пропагандой.

До этого Рубио заявил, что США «находятся в уникальном положении, являясь единственной в мире нацией, которая смогла усадить за стол переговоров представителей России и Украины».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее называла президента США Дональда Трампа «главным миротворцем». По ее мнению, благодаря американской силе и лидерству главы Белого дома Россия и Украина перешли к прямым переговорам по урегулированию конфликта.