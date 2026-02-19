Путину доложили об итогах переговоров в Женеве

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что президенту России Владимиру Путину докладывается об итогах переговоров по Украине в Женеве.

В беседе с РИА Новости он напомнил, что ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что о переговорах «при первой же возможности президенту будет доложено».

«Процесс такого доклада, конечно же, идёт», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что в настоящий момент нет понимания того, когда состоятся новые переговоры по Украине.