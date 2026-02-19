В Кремле ответили на обвинения Киева в пропаганде со стороны паралимпийцев
Россия категорически не согласна с позицией Украины в том, что российские паралимпийцы пропагандируют войну.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Мы категорически с этим не согласны», — заявил Песков, отвечая на слова министра спорта Украины Матвея Бедного о том, что допуск российских и белорусских паралимпийцев к соревнованиям якобы является «российской пропагандой и легализацией войны».