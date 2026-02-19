В Кремле прокомментировали совместные российско-иранские морские учения

Совместные военно-морские учения Ирана и России в Оманском заливе и на севере Индийского океана являются плановыми и заблаговременно согласованными.

Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это плановые учения, они согласовываются заблаговременно», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, на фоне того, что США нарастили военное присутствие у берегов Ирана, эскалация в регионе обострилась и является беспрецедентной. Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что подобное не повлияет на ход переговоров по урегулированию ситуации в регионе.

До этого сообщалось, что военно-морские силы (ВМС) Ирана и России проведут 19 февраля совместные маневры в Оманском заливе и на севере Индийского океана. Целью учений является укрепление координации сторон для устранения угроз морской безопасности. В частности, речь идет о защите коммерческих судов и танкеров от терроризма в морях и океанах.

По словам капитана иранских ВМС Хассан Магсудлу, учения приведут к углублению дружественных отношений между странами, а также позволят расширить региональное сотрудничество Москвы с Тегераном.