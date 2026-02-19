Песков: Стадия переговоров по Украине не предусматривает публичного обсуждения

Переговоры по Украине сейчас находятся на стадии, которая не предусматривает публичного обсуждения.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нам в настоящий момент нечего добавить к той краткой и емкой характеристике, которая была дана нашим главным переговорщиком (Владимиром) Мединским", - сказал Песков журналистам.

Что касается проблематики переговоров, то в Кремле не стали ее раскрывать.

"Мы не хотим вдаваться в подробности, не будем этого и делать. И сейчас пока скажем так: переговоры идут на той стадии, которая не должна предусматривать какое-то публичное обсуждение", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры с участием делегаций России, Украины и США. В первый день консультации продолжались около шести часов, во второй - порядка двух. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал диалог как "тяжелый, но деловой", отметив, что в ближайшее время планируется новая встреча по украинскому урегулированию. Ранее два раунда трехсторонних консультаций по вопросам безопасности состоялись в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля.